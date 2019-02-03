«Зенит» вырвал победу у «Химок» в матче Единой лиги ВТБ

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Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 86:82. В составе победителей 22 очка набрал Марко Симонович. У проигравшей команды столько же в активе у Джордана Мики.

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Проигрыш не сдвинул подмосковный клуб со второго места в турнирной таблицы. Он уступает казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают пятую строчку.

Ранее московский ЦСКА одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (Химки) — 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18)