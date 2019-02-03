«Нефтехимик» переиграл «Торпедо» в матче КХЛ

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«Торпедо» потерпело поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Павел Порядин, Йоонас Няттинен и Марайт Хайруллин. У проигравших шайбы забросили Михаил Орлов и Энди Миле.

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У команды из Нижнего Новгорода три проигрыша в последних четырех матчах, а у нижнекамского клуба четыре победы из шести встреч.

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Сочи» благодаря двум очкам Локтионова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

1:0 – Орлов – 32:59 (5x5)

1:1 – Порядин (Хисамутдинов) – 36:47 (5x5)

1:2 – Няттинен – 48:54 (5x4)

2:2 – Мили – 59:22 (4x5)

2:3 – Хайруллин – 60:32 (4x3)