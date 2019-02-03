«Нефтехимик» переиграл «Торпедо» в матче КХЛ
«Торпедо» потерпело поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Павел Порядин, Йоонас Няттинен и Марайт Хайруллин. У проигравших шайбы забросили Михаил Орлов и Энди Миле.
У команды из Нижнего Новгорода три проигрыша в последних четырех матчах, а у нижнекамского клуба четыре победы из шести встреч.
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Сочи» благодаря двум очкам Локтионова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
1:0 – Орлов – 32:59 (5x5)
1:1 – Порядин (Хисамутдинов) – 36:47 (5x5)
1:2 – Няттинен – 48:54 (5x4)
2:2 – Мили – 59:22 (4x5)
2:3 – Хайруллин – 60:32 (4x3)