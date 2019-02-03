Теннисист Ватутин прошел в финал квалификации турнира во Франции

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Россиянин Андрей Ватутин пробился в финальный раунд квалификации турнира во французском Монпелье, сообщает «Советский спорт».

Теннисист одержал победу в отборочном турнире над французом Констаном Летьеном со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Спортсмены находились на корте час и 51 минуту.

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Теперь за выход в основную сетку турнира Ватутин поборется с еще одним французом — Николя Маю, который одолел первую ракетку квалификации литовца Ричардаса Беранкиса (6:2, 6:3).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода сборной России в финальную часть Кубка Дэвиса.

Франция. Монпелье. Квалификация

Андрей Ватутин (Россия) — Констан Летьен (Франция) — 6:4, 3:6, 6:1