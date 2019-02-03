Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на первенстве России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в парном катании на первенстве России среди юниоров в Перми, сообщает «Советский спорт».
Прокат дуэта судьи оценили в 73,44 балла.
Серебро завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, бронзу — Полина Костюкович и Дмитрий Ялин.
Выступления в произвольной программе пройдут 4 февраля.
Первенство России среди юниоров 2019. Парное катание. Короткая программа
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 73,44 балла
2. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Пермь) — 70,07
3. Полина Костюкович / Дмитрий Ялин (Санкт-Петербург) — 68,52
4. Алина Пепелева / Роман Плешков (Москва) — 67,88
5. Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов (Санкт-Петербург) — 64,04
6. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (Москва) — 60,23
7. Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев (Москва) — 58,53
8. Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов (Санкт-Петербург) — 55,61
9. Ульяна Орлова / Сергей Бахмат (Пермь) — 53,10
10. Анна Щеглова / Илья Калашников (Санкт-Петербург) — 52,89
11. Милана Матакаева / Сергей Безбородько (Москва) — 52,68
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Ранее ученик Этери Тутберидзе фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров на первенстве страны.