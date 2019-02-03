Российская команда победила на международном турнире по керлингу
Российская команда Сергея Глухова одержала победу на международном турнире по керлингу WCT Red Square Classic 2019, который завершился в Москве, сообщает ТАСС.
Спортсмены одолели в финале других российских керлингистов под руководством Алексея Тимофеева со счетом 6:3.
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В матче за бронзовую медали команда россиянина Михаила Васькова потерпела поражение от чешхов во главе с Давидой Шиком (3:6).
Турнир проходил на льду «ГУМ-Катка» на Красной площади.
Ранее керлингист Александр Крушельницкий отказался от идеи подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию по делу об употреблении запрещенных веществ.