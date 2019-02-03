Головин отметил прогресс своей команды

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Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил прогресс своей команды после победы над «Тулузой» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

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«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1, составлявшую шесть матчей. На данный момент подопечные Леонарду Жардима занимают 18 место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 18 очков.

Ранее сообщалось, что гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Тулузой».