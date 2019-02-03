Против Бекхэма было подано два иска

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Против бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его партнеров было подано два иска в суд в связи с его личным клубом «Интер Майами», — сообщает «Советский спорт».

Первый иск посвящен тому, что бывший футболист и его партнеры использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса. Однако до этого ими же в документах было обозначена площадь в 53 га для этих целей.

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Второй иск был направлен в связи с вопросами, связанными с законами, требующими от Бекхэма, всех его деловых партнеров и лоббистов раскрытия их личности.

В случае если руководству «Интера Маймаи» не получится уладить эти дела, старт клуба скорее всего будет отложен со следующего сезона еще не год.

Ранее сообщалось, что Бекхэм стал акционером английского футбольного клуба.