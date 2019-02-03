Роналду — о ничей с «Пармой»: я рад голоам

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура итальянской Серии Апротив «Пармы», передает «Советский спорт».

«Это футбол. Я рад голам, но не результату. «Парма» ждала, когда мы допустим ошибку, а в концовке встречи соперник играл слишком глубоко», — приводит слова спортсмена Football Italia.

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Роналду также рассказал, что могло стать причиной такого результата.

«Не думаю, что это имеет какое-то отношение к уровням физической подготовки или дополнительным тренировкам. Это просто футбол. Все смотрят на «Ювентус», потому что это лучшая команда, и пытаются найти способы, чтобы обыграть нас», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль Роналду.