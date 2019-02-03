Передача Радулова помогла «Далласу» одолеть «Нэшвилл»

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«Даллас Старз» в гостя одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «звезд», сообщает «Советский спорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Сегин, Блейк Комо и Маттиас Янмарк. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу. Голкипер гостей Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

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У «Нэшвилла» единственным голом отличился Калле Йернкрок.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

1:0 — Йернкрок (Хартман, Сиссонс) — 09:35,

1:1 — Сегин (А. Радулов, Линделль) — 11:11,

1:2 — Комо (Янмарк, Факса) — 55:47,

1:3 — Янмарк (Факса, Линделль) — 56:30