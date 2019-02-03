Анчелотти сообщил о возможном уходе Гамшика из «Наполи»

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что словацкий полузащитник и капитан неаполитанского клуба близок к уходу из команды. По словам специалиста, в трансфере заинтересован сам игрок, передает «Советский спорт».

«Сейчас ведутся переговоры. Клуб уважает Гамшика, поскольку он писал историю «Наполи». Если он хочет получить другой опыт, мы должны стремиться сделать его счастливым. Мы ведем переговоры и ничего не скрываем. Я и клуб считаем, что нужно отпустить игрока, если он хочет уйти», — цитирует Анчелотти Football Italia.

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В числе клубов, заинтересованных в услугах Гамшика, фигурирует китайский «Далянь Ифан», который предложил за переход словака €25 млн.

Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года. 31-летний полузащитник является капитаном и рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (519) и забитых мячей (121).