Легкоатлетка Сидорова выиграла этап зимнего тура IAAF в Германии
Легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла этап этап зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает «Советский спорт».
Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, прыгнула с шестом на 4,71 метра. Для 27-летней спортсменки этот турнир стал первым международным стартом в нынешнем сезоне.
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Первое место разделили с российской легкоатлеткой показавшие такой же результат канадка Алиша Ньюман и гречанка Катерина Стефаниди.
Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года и чемпионкой Европы в помещении 2015 года.
Этап проходит в немецком Карлсруэ.
Ранее член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов встал на защиту дисквалифицированного за допинг легкоатлета Ивана Ухова.