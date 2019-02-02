Легкоатлетка Сидорова выиграла этап зимнего тура IAAF в Германии

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Легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла этап этап зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает «Советский спорт».

Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, прыгнула с шестом на 4,71 метра. Для 27-летней спортсменки этот турнир стал первым международным стартом в нынешнем сезоне.

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Первое место разделили с российской легкоатлеткой показавшие такой же результат канадка Алиша Ньюман и гречанка Катерина Стефаниди.

Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года и чемпионкой Европы в помещении 2015 года.

Этап проходит в немецком Карлсруэ.

Ранее член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов встал на защиту дисквалифицированного за допинг легкоатлета Ивана Ухова.