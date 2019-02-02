Самсонов лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России
После короткой программы на первенстве России, проходящем в Перьми, лидирующую позицию занимает ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, сообщает «Советский спорт».
Второе место пока что занимает Петр Гуменник, а тройку лидеров замыкает Артур Даниелян.
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Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин хочет открыть школу фигурного катания в Минске.
Первенство России. Пермь (Россия)
Юноши. Короткая программа
1. Даниил Самсонов – 87,07;
2. Петр Гуменник – 85,94;
3. Артур Даниелян – 84,00;
4. Георгий Куница – 80,37;
5. Андрей Мозалев – 79,85;
6. Егор Мурашов – 79,80;
7. Роман Савосин – 78,71;
10. Андрей Кутовой – 76,60;
11. Егор Рухин – 75,90;
12. Илья Яблоков – 75,38.