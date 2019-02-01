Сборная Катара обыграла Японию и стала победителем Кубка Азии

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Сборная Катара по футболу взяла верх над командой Японии и стала обладателем Кубка Азии, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на арене «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Катара.

В составе победителей голами отметились Альмоэз Абдулла, Абдулазиз Хатем и Акрам Афиф. Единственный мяч в составе японской сборной на свой счет записал Такуми Минамино.

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Ранее сообщалось, что сборную Катара обвинили в привлечении игроков из других стран.

Футбол. Кубок Азии. Финал

Япония — Катар — 1:3

Голы: 0:1 — Абдулла, 12; 0:2 — Хатем, 27; 1:2 — Минамино, 69; 1:3 — Афиф, 83 (пенальти)