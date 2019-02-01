Медведев принес России первую победу над Швейцарией в Кубке Дэвиса
Российский теннисист Даниил Медведев победил Генри Лааксонена в первом очном противостоянии сборной России против команды Швейцарии в 1/8 финала Кубка Дэвиса, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2 в пользу российского спортсмена. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Дэвиса. Квалификация
Россия — Швейцария — 1-0
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Генри Лааксонен (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия) — 1:2