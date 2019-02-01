Уткин призвал лыжников заниматься своим делом

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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал недовольство большинства представителей Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) тем, что на чемпионате мира будет работать Дмитрий Губерниев, передает «Советский спорт».

«Запретить Губерниеву комментировать чемпионат мира по лыжам — это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай. Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение — не ваше дело», — написал журналист в своем телеграм-канале.

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Уткин также поделился мнением об отношении самих лыжников к чемпионату мира.

«Ребятам, какими бы они ни были — славными, добрыми, честными, чистыми, — абсолютно все равно, сколько народу посмотрит их чемпионат. У наших все есть. И вот им еще и комментатора подай. Между тем козе ясно, что успех лыжных трансляций — это Губерниев. Это понимает даже Тина Канделаки, чего уж там», — добавил он.

Ранее Елена Вяльбе высказалась по поводу работы Губерниева на ЧМ по лыжным гонкам.