Российские керлингистки победили шведок на этапе КМ
Российская сборная одолела Швецию на этапе Кубка мира по керлингу, сообщает «Советский спорт».
Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева привели команду к победе в матче группы А, который завершился со счетом 5:4.
На данный момент после трех игр российские керлингистки имеют в активе шесть очков. Таким образом, они делят первое место со сборными Китая и Швеции.
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1 февраля пройдет встреча россиянок с китаянками.
Турнир проходит в Швеции.
Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что у него двоякое ощущение от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не изменять статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).