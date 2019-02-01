Российские керлингистки победили шведок на этапе КМ

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Российская сборная одолела Швецию на этапе Кубка мира по керлингу, сообщает «Советский спорт».

Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева привели команду к победе в матче группы А, который завершился со счетом 5:4.

На данный момент после трех игр российские керлингистки имеют в активе шесть очков. Таким образом, они делят первое место со сборными Китая и Швеции.

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1 февраля пройдет встреча россиянок с китаянками.

Турнир проходит в Швеции.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что у него двоякое ощущение от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не изменять статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).