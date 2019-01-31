Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».
Россиянин исполнил две результативные передачи.
Второй звездой стал форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший в матче два (1+1) очка. А лучшим игроком встречи признан защитник Крису Летангу, в активе которого один гол и одна результативная передача.
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Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Пенсильвании.
Ранее российский хоккеист Алексей Яшин сравнил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с бывшим форвардом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Федоровым.
Stamkos-Malkin fight, you don't see that every day...— NHL Nosebleed (@NHL_Nosebleed) 31 января 2019 г.
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