Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».

Россиянин исполнил две результативные передачи.

Второй звездой стал форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший в матче два (1+1) очка. А лучшим игроком встречи признан защитник Крису Летангу, в активе которого один гол и одна результативная передача.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Пенсильвании.

Ранее российский хоккеист Алексей Яшин сравнил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с бывшим форвардом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Федоровым.

Stamkos-Malkin fight, you don't see that every day...

pic.twitter.com/DbgmPEp77M