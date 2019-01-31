«Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче АПЛ

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«Челси» уступил «Борнмуту» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0. У победителей забили в ворота соперников Дэвид Брукс, Чарли Дэниелс и Джошуа Кинг, оформивший дубль.

Таким образом, «Борнмут» набрал 33 очка и вышел на десятое место в турнирной таблице. «Челси» так и остался на пятой строчке с 47-ю очками.

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Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

Англия. Премьер-лига. 24-й тур

«Борнмут» (Борнмут) — «Челси» (Лондон) — 4:0

Голы: 1:0 — Кинг, 47; 2:0 — Брукс, 63; 3:0 — Кинг, 74; 4:0 — Дэниелс, 90+5