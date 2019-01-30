Малкин высказался о попадании в тройку худших игроков НХЛ

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Российский нападающий Евгений Малкин прокомментировал попадание в тройку худших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по полезности, передает «Советский спорт».

Показатель россиянина составляет »-20». По нему он разделил третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.

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«Я знаю свой уровень. Знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде. В следующем матче я сыграю правильно, сделаю все, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад. Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный. Смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет «минус 20». Очень обидно.

Мы позволяем соперникам создавать очень много опасных моментов. В большинстве играем в четыре нападающих и должны понимать, что при потере шайбы все пятеро должны откатываться назад. Не один или два человека, как, например, Крис Летанг. Он бьется, и мы должны помогать ему. А порой он остается один против двух, а то и трех соперников. Если мы потеряли шайбу в средней зоне, вся пятерка должна возвращаться. Это важно», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Малкин вошел в тройку худших игроков по показателю полезности.