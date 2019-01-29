СБР и РУСАДА передали в IBU отчет о борьбе с допингом

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Союз биатлонистов России (СБР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) передали в Международный союз биатлонистов (IBU) отчет о борьбе с допингом в рамках реализации дорожной карты по восстановлению СБР.

«Мы отправили в IBU отчет о нашей текущей совместной антидопинговой деятельности и планах на ближайшее будущее. СБР должен разработать собственную антидопинговую стратегию, РУСАДА же со своей стороны всю необходимую информацию Союзу биатлонистов России предоставило», — цитирует заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую ТАСС.

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Отмечается, что все биатлонисты, принимающие участие в национальных турнирах, пройдут антидопинговый курс. Также РУСАДА разработала образовательные программы.

«Согласно критериям, необходимо провести вместе с СБР и IBU большой антидопинговый семинар. Планируется, что он пройдет в марте в Тюмени, но для его успешного проведения СБР еще немало нужно сделать», — сказала Пахноцкая.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал об изменениях в отношении к организации.