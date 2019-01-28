«Челси» могут запретить покупку новых игроков

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Лондонскому «Челси» могут запретить покупать новых футболистов из-за возможных нарушений при оформлении трансферов молодых футболистов, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что команды могут подписывать несовершеннолетних иностранных игроков только при осуществлении трансфера или их эмиграции по нефутбольным причинам.

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По информации The Guardian, Международная федерация футбола (ФИФА) проверяет информацию о нарушениях. «Челси» подозревается в наличии более 25 подобных случаев.

ФИФА проверяет трансфер в лондонский клуб нападающего Бертрана Траоре, который сейчас выступает за «Лион». Футболист из Буркина-Фасо заключил контракт с «Челси» в возрасте 18 лет, однако за два года до подписания соглашения он принял участие в неофициальном матче с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз (РФС) из-за участия клубов в Кубке Крыма.