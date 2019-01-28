Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» на турнире в Катаре
Петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение «Ростову» в матче третьего тура Фонбет Кубка Матч Премьер, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей дубль оформил Денис Терентьев, также отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Олег Шатов.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее стали известны стартовые составы на матч «Ростов» — «Зенит».
Футбол. Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:0
Голы: 1:0 — Кузяев, 40; 2:0 — Дзюба, 53; 3:0 — Шатов, 60; 4:0 — Терентьев, 86; 5:0 — Терентьев, 88.