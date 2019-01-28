Владелец «Ноттс Каунти» выложил фото полового органа и продал клуб

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Владелец клуба «Ноттс Каунти», выступающего во Второй футбольной лиге Англии, Алан Харди по неосторожности выложил фотографию своего полового органа в твиттер, сообщает официальный сайт команды.

54-летний функционер в социальных сетях решил показать непостоянство мнения фанатов. Он прикрепил к своему посту два скриншота, на одном из которых была запечатлена галерея фото на телефоне Харди. На одном из снимков в галерее был изображен голый половой орган самого Алана.

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Позднее владелец «Ноттс Каунти» удалил публикацию и объявил о продаже клуба.

«После долгого обдумывания я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем «Ноттс Каунти». Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позиции клуба в турнирной таблице, ни к той истории, которая сегодня утром попала в СМИ. Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы», — написал Харди.

Ранее австралийский регбист выложил в сеть видео своего секса.