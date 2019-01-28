Губерниев раскритиковал российских биатлонистов

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на просьбу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева критиковать его, а не спортсменов.

«Спортсмены у нас что, святые, чтобы их не критиковать? Многие заметили, что изменился тон моих комментариев. Выступил хорошо – молодец, выступил плохо – до свидания, на IBU! Это сборная России! Я в какой-то степени избаловал спортсменов, и я это знаю. Все, лафа закончилась», — приводит слова журналиста «Чемпионат.com».

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Губерниев также прокомментировал отношение спортсменов к болельщикам.

«Когда спортсмен проходит мимо камеры или мимо микрофона, это не отношение к журналистам, это отношение к стране и людям. Мы платим налоги, чтобы эта команда выступала. Их содержит бюджет РФ. Мы его налогоплательщики. Если спортсмены этого не понимают, мы им объясним», — добавил он.

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