Демченко: сборной России удался ЧМ по санному спорту на 90 процентов

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Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в немецком Винтерберге, где россияне завоевали три награды — золотую и две бронзовые.

По его мнению, российской команде удался ЧМ на 90 процентов.

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«Считаю, что сборной России этот чемпионат мира удался на 90 процентов. Победа в эстафетной гонке поставила золотую точку в выступлении наших спортсменов на этом турнире. Конечно, хотелось бы иметь побольше медалей и в личных соревнованиях. Татьяна Иванова могла здесь побороться за награды, да и Семен Павличенко способен завоевать медали более высокого достоинства, нежели бронза», — цитирует специалиста ТАСС.

Также Демченко поделился мнением о выступлении Романа Репилова, который занял итоговое шестое место.

«На новом инвентаре ему было очень сложно показывать высокие результаты, поэтому шестое место в личных соревнованиях можно считать определённым достижением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту впервые в истории завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира.