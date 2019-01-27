Президент ФССР: золото перекрывает все неудачи

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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт поделилась мнением об итогах чемпионата мира в Германии.

«Я положительно оцениваю результат выступления нашей команды на чемпионате мира. Очень тяжело выигрывать медали, когда борешься с одной из сильнейших сборных мира на ее родной трассе. Ребята выступили отлично, потому что, наверное, не бывает все идеально, не всегда все получается», — приводит слова функционера «РИА Новости».

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Гарт также рассказала, что золото в командной гонке перекрывает все неудачи сборной.

«Такая победа, что очень важно, сплачивает всю команду. Соперники были очень серьезные и все ребята молодцы. Мы привезли немцам и австрийцам полсекунды, а в санном спорте — это просто пропасть», — добавила она.

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