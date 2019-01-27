Пихлер: буду защищать российских биатлонисток

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что намерен защищать спортсменок из России, обвиненных в употреблении запрещенных веществ, передает «Советский спорт».

«Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Родченков говорит некорректно. Я буду биться за Зайцеву, Романову — за команду Пихлера. Внутри нашей команды никогда не было допинга, мы были чистыми», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Пихлер также поделился воспоминаниями от тренерской работы в российской команде.

«В первый год мы выиграли Кубок наций — это большой успех. Мы провели неплохой чемпионат мира, когда были четвёртыми или пятыми. Конечно, в Сочи я хотел выиграть золото. Не могу сказать, что наш результат был успехом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце.