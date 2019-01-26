Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

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Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, передает «Советский спорт».

Спортсменка прошла дистанцию за 29 минут 20,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Германии Лаура Дальмайер (отставание шесть секунд, без промахов). Третье место заняла еще одна итальянская биатлонистка Лиза Витоцци (+16,2; 2).

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Лучшей среди россиянок стала Ирина Старых, ставшая 13-й (+1.35,8; 2).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Гонка преследования

1. Доротея Вирер (Италия) — 29.20,1 (2)

2. Лаура Дальмайер (Германия) — +6,0 (1)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — +16,2 (2)…

13. Ирина Старых (Россия) — +1.35,8 (2)...

27. Лариса Куклина (Россия) — +2.41,1 (2)...

36. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.32,0 (8)...

43. Светлана Миронова (Россия) — +4.15,6 (9)