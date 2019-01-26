«Локомотив» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче Фонбет Кубка Матч Премьер, сообщает «Советский спорт».
В основное время победителя команды выявить не смогли (1:1). За «Локомотив» отличился Дмитрий Баринов, а в составе «Ростова» забил Видар Кьяртанссон.
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Дело дошло до серии пенальти, где точнее оказались игроки «железнодорожников».
«Локомотив» выиграл второй матч на турнире.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча между «Ростовом и «Локомотивом» в рамках турнира Фонбет Кубок Матч Премьер.
Фонбет Кубок Матч Премьер
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0), 3:4 (по пенальти)
Голы: 0:1 — Баринов, 47; 1:1 — Кьяртанссон, 56.