СМИ: Ракицкий покинул «Шахтер» и вскоре станет игроком «Зенита»

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Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул расположение донецкого «Шахтера», сообщает «Советский спорт».

По информации Footboom, в ближайшее время будет объявлено о его переходе в петербургский «Зенит».

До этого стало известно, что украинский клуб приобрел на позицию Ракицкого Василия Бондаренко, которому отдали игровой номер футболиста.

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Напомним, что Ракицкий выступал за «Шахтер» всю карьеру и шесть раз становился чемпионом Украины.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин высказался относительно того, что возможный переход Ракицкого в «Зенит» может грозить ему проблемами.