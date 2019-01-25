Стосур и Шуай одержали победу в парном разряде на Australian Open

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Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу в парном разряде на Australian Open, сообщает ТАСС.

В финальном матче теннисистки одолели венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович, которые являются прошлогодними чемпионоками. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки находились на корте один час 36 минут.

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Это первый выигранный турнир «Большого шлема» для Шуай и третий в карьере Стосур.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал соревнования.

Теннис. Australian Open. Финал

Стосур/Шуай (Австралия/Китай) — Бабош/Младенович (Венгрия/Франция) — 6:3, 6:4