Экс-защитник «Спартака» обвинил Карреру в обмане

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Бывший защитник «Спартака» Маурисио поведал, что хотел остаться в стане красно-белых, передает «Советский спорт».

Однако против этого выступил экс-главный тренер команды Массимо Каррера.

«Да, моя мечта была — остаться в «Спартаке». Однако, Каррера без объяснения причин убрал меня из состава. В следующем году стало все понятно — Массимо привел игрока через своего агента. В футболе происходит многое, что не понимают фанаты, но Каррера меня обманул», — написал бразильский игрок в своем инстаграме.

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Маурисио сыграл в составе «Спартака» в десяти матчах в сезоне-2016/17 на правах аренды. На его счету один забитый мяч. Вместе с красно-белыми он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой.