Судья получил перелом двух костей левой ноги в матче КХЛ

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Главный судья Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным «Витязем» и нижегородским «Торпедо», передает «Советский спорт».

В первом периоде встречи арбитр столкнулся с форвардом нижегородской команды Данилой Веряевым. Нападающий «Торпедо» въехал в арбитра после контакта с форвардом подмосковной команды Миро Аалтоненом.

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Как передает официальный сайт КХЛ, судья был доставлен в больницу Подольска.

Ранее сообщалось, что судья КХЛ попал в больницу после удара хоккеиста ярославского «Локомотива».