Судья получил перелом двух костей левой ноги в матче КХЛ
Главный судья Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным «Витязем» и нижегородским «Торпедо», передает «Советский спорт».
В первом периоде встречи арбитр столкнулся с форвардом нижегородской команды Данилой Веряевым. Нападающий «Торпедо» въехал в арбитра после контакта с форвардом подмосковной команды Миро Аалтоненом.
Реклама
Как передает официальный сайт КХЛ, судья был доставлен в больницу Подольска.
Ранее сообщалось, что судья КХЛ попал в больницу после удара хоккеиста ярославского «Локомотива».