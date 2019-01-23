Полиция Великобритании озвучила основные версии по Сале

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Правоохранительные органы озвучили четыре основные версии, что могло произойти с футболистом валлийского «Кардиффа» Эмилиано Салой, передает «Советский спорт».

«Мы ищем Салу на основе четырех возможностей. Первая: они высадились в другом месте, но не вышли на связь. Вторая: они приземлились на воду, были подобраны проходящим кораблем, но не вышли на связь. Третья: они приземлились на воду и перебрались в спасательный плот, который, как мы знаем, был на борту. Четвертая: самолет развалился при соприкосновении с водой, оставив их в море», — сказано в твиттере полиции Гернси.

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Напомним, 28-летний нападающий находился на борту самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.

Ранее были опубликованы последние сообщения Салы.