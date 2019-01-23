Пропавший футболист отправил сообщение другу во время полета
Аргентинский футболист Эмильяно Сала отправил сообщение другу во время трагического полета, сообщает «Советский спорт».
Об этом рассказал Нападающий «Бордо» Диего Ролан, который выступал до этого в одним клубе с Салой.
«Эмилиано во время полета отправил сообщение другу. Он в нем написал, что ему страшно. А также сказал, что если они больше не увидится, то друг его теперь знает, что случилось», — сказал Ролан в эфире радио «Radio 1010 AM».
Реклама
Легкомоторный самолет, на котором летел Сала, пропал над проливом Ла-Манш. Сала на прошлой неделе за €17 млн перешел из «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити» и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции.
Ранее сообщалось, что болельщики «Нанта» скандируют на площади имя пропавшего футболиста.