Пропавший футболист отправил сообщение другу во время полета

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Аргентинский футболист Эмильяно Сала отправил сообщение другу во время трагического полета, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал Нападающий «Бордо» Диего Ролан, который выступал до этого в одним клубе с Салой.

«Эмилиано во время полета отправил сообщение другу. Он в нем написал, что ему страшно. А также сказал, что если они больше не увидится, то друг его теперь знает, что случилось», — сказал Ролан в эфире радио «Radio 1010 AM».

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Легкомоторный самолет, на котором летел Сала, пропал над проливом Ла-Манш. Сала на прошлой неделе за €17 млн перешел из «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити» и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Нанта» скандируют на площади имя пропавшего футболиста.