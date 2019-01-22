Исполком WADA отметил прогресс России в борьбе с допингом

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что исполком организации отметил прогресс России в вопросах борьбы с допингом, передает ТАСС.

«Сегодня исполком WADA был рад услышать о значительном прогрессе России, достигнутом в решении антидопинговых вопросов с момента решения о восстановлении РУСАДА в правах в сентябре 2018 года на более жестких условиях. Сбор всех важных данных является критичным шагом, и его было нелегко достичь.

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Мы еще не дошли до конца, нам предстоит еще многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись намного дальше, чем если бы не было сентябрьского решения исполкома», — заявил Риди на пресс-конференции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году. Осенью 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.

Ранее сообщалось, что Россия настроена на позитивный лад по статусу РУСАДА.