Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России из-за дисквалификации

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что покинул свой пост до окончания дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», — цитирует Зубкова ТАСС.

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16 января Зубков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин были дисквалифицированы на два года. Срок отстранения закончится 18 декабря 2020 года.

По итогам расследования, проведенного комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

На Олимпиаде-2014 бобслеист завоевал две золотые медали.

Ранее сообщалось, что возможное исключение Федерации бобслея России из Олимпийского комитета России (ОКР) не сможет помешать сильнейшим бобслеистам и скелетонистам страны выступать на Олимпийских играх.