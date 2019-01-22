Чалов продлил контракт с ЦСКА

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Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Федор Чалов принял решение продлить контракт с московским ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта «армейцев», новое соглашение с футболистом рассчитано до сезона 2021/22.

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Чалов является воспитанником школы ЦСКА. Он выступает за основную команду москвичей с 2016 года. За это время форвард успел провести 73 матча и забить 24 мяча.

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий сыграл в 17 матчах, забив девять мячей. Сейчас Федор возглавляет гонку бомбардиров национального первенства.

Ранее ЦСКА разгромил «Вентспилс» в контрольном матче.