Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) не смогла обыграть представительницу США Даниэль Коллинз, сообщает «Советский спорт».
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Победительница за это время совершила шесть эйсов, активно выиграла 28 очков и допустила 20 невынужденных ошибок. Ее соперница шесть раз подала навылет и записала на свой счет 36 виннеров и 36 неточностей.
В полуфинале Коллинз встретится с победительницей матча между представительнице Чехии Петрой Квитовой и австралийкой Эшли Барти.
Газета.ru вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open.
Теннис. Australian Open. 1-й круг
Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:1.