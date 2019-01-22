Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) не смогла обыграть представительницу США Даниэль Коллинз, сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Победительница за это время совершила шесть эйсов, активно выиграла 28 очков и допустила 20 невынужденных ошибок. Ее соперница шесть раз подала навылет и записала на свой счет 36 виннеров и 36 неточностей.

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В полуфинале Коллинз встретится с победительницей матча между представительнице Чехии Петрой Квитовой и австралийкой Эшли Барти.

Газета.ru вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:1.