«Арсенал» потерял защитника до конца сезона из-за серьезной травмы

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Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы, сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, врачи диагностировали у испанского футболиста разрыв крестообразной связки колена.

Повреждение Бельерин получил в дерби с «Челси» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Тогда игрок «канониров» покинул поле на носилках на 69-й минуте встречи.

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Точный срок восстановления будет известен после того, как спортсмен пройдет дополнительное обследование.

Ранее полузащитник «синих» Эден Азар рассказал, что на протяжении всей карьеры расстраивал своих тренеров.