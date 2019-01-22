«Арсенал» потерял защитника до конца сезона из-за серьезной травмы
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы, сообщает «Советский спорт».
По информации The Telegraph, врачи диагностировали у испанского футболиста разрыв крестообразной связки колена.
Повреждение Бельерин получил в дерби с «Челси» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Тогда игрок «канониров» покинул поле на носилках на 69-й минуте встречи.
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Точный срок восстановления будет известен после того, как спортсмен пройдет дополнительное обследование.
Ранее полузащитник «синих» Эден Азар рассказал, что на протяжении всей карьеры расстраивал своих тренеров.
Slow-mo of #bellerin's ACL snapping ������ fucking hell pic.twitter.com/dioJTU4Gkx— humma kavula (@firmino_esq) 19 января 2019 г.