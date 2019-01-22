«Миннесота» одержала победу над «Вегасом» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» уступила «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей гола оформили Маркус Фолиньо, Эрик Стаал, Чарли Койл и Микко Койву. У проигравших шайбы забросили Алекс Так и Макс Пасиоретти.

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Эта победа стала для «Миннесоты» третьей в последних четырех матчах, в то время как «Вегас» проиграл третий матч из пяти.

Ранее 3 очка Тарасенко не помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Невада) — «Миннесота Уайлд» (Миннесота) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 – Так (Маршессо, Миллер) – 03:37 (5x4)

1:1 – Фолиньо (Эрикссон Эк, Силер) – 29:09 (5x5)

1:2 – Стаал (Гринвей, Сутер) – 30:22 (5x5)

2:2 – Пасиоретти (Штястны, Миллер) – 32:36 (5x5)

2:3 – Койл (Сперджен, Стаал) – 54:29 (5x5)

2:4 – Койву (Паризе) – 59:47