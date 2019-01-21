«Барселона» обыграла «Леганес» и продлила победную серию в чемпионате Испании
«Барселона» переиграла «Леганес» в матче 20-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Усман Дембеле, Луис Суарес и Лионель Месси. У гостей мяч забил Мартин Брайтвайт.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» одержала седьмую победу подряд в Примере.
Испания. Примера. 20-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Леганес» (Леганес) — 3:1
Голы: 1:0 — Дембеле, 32; 1:1 — Брайтвайт, 57; 2:1 — Суарес, 71; 3:1 — Месси, 90+2.