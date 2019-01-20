Лыжник Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

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На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) представитель Финляндии Ийво Нисканен занял первое место в мужской индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км. Со вторым результатом к финишу пришел россиянин Александр Большунов. Третьим стал норвежец Дидрик Тенсет, сообщает «Советский спорт».

В первую десятку также попали еще два российских лыжника. Александр Бессмертных показал пятый результат, Евгений Белов — шестой.

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Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 40.07,1.

2. Александр Большунов (Россия) +15,9.

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) +46,4.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +48,0.

5. Александр Бессмертных (Россия) +50,4.

6. Евгений Белов (Россия) +52,6.

Ранее стало известно, что российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепе.