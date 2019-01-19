«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

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«Лестер» уступил «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе проигравших отличились Демарай Грэй и Уэс Морган, а Конор Коади оформил гол в собственные ворота. У победителей мячи забили Райан Беннетт и Диогу Жота, который отметился хет-триком.

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Этот матч позволил «Вулверхмптону» занять восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в то время как «Лестер» опустился на девятую строчку.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Тьерри Анри хочет видеть в своей команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Вулверхэмптон» (Вулвергемптон) — «Лестер» (Лестер) — 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Жота, 4; 2:0 – Беннетт, 12; 2:1 – Грей, 47; 2:2 – Коди, 51 (автогол); 3:2 – Жота, 64; 3:3 – Морган, 87; 4:3 – Жота – 90+3