Передача Малкина помогла «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Аризону»
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел. У хозяев шайбы забросили Клейтон Келлер и Дерек Степан.
Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 — Келлер (Экман-Ларссон, Гарленд) — 12:50 (4x3)
1:1 — Риикола (Петтерссон, Симон) — 24:58 (5x4)
1:2 — Гюнцель (Каллен, Уилсон) — 25:38
2:2 — Степан (Яльмарссон, Хиностроза) — 54:34
2:3 — Кессел (Кросби, Малкин) — 64:09 (4x3)