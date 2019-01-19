МОК разочарован решением CAS по Легкову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/541/11637541/RIAN_2387312.HR.ru-pic905-895x505-61357.jpg">

Международный олимпийский комитет (МОК) разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое касается российского лыжника Александра Легкова, передает ТАСС.

Суд постановил вернуть россиянину медали Олимпиады 2014 года. МОК подал апелляцию на это решение, однако она не была принята.

Реклама

«Мы разочарованы решением CAS об отклонении нашей апелляции от 23 апреля прошлого года по делу российского лыжника Александра Легкова. МОК получил первые мотивировочные части по делам спортсменов в апреле 2018 года, после чего было принято решение обжаловать первое из них.

Мы полагали, что даже если шансы на итоговый успех будут невысокими, учитывая конкретные обстоятельства этих дел, нужно было все равно подать апелляцию, чтобы предпринять все возможные меры по защите чистых спортсменов», — сказано в пресс-релизе организации.

При этом стало известно, что МОК не станет подавать апелляции на решение CAS оправдать 27 российских спортсменов.

Ранее экс-глава ОКР оценил вероятность нового бана в адрес РУСАДА.