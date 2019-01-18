Кличко ведет переговоры о боях с Фьюри и Джошуа

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел со стриминговой платформой DAZN переговоры о заключении контракта на три боя, сообщает «Советский спорт».

По информации The Ring, в случае осуществления сделки, украинец возобновит свою спортивную карьеру и станет амбассадором организации.

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По словам источников, 43-летний боксер после возвращения на ринг проведет первый бой с соперником среднего уровня. Вторым противником Кличко может стать Тайсон Фьюри, победивший представителя Украины в ноябре 2015 года. Третьим поединком предполагаемого контракта может стать реванш с британцем Энтони Джошуа, который нокаутировал Владимира в апреле 2017 года. На данный момент это последнее появление боксера на ринге.

Ранее Кличко прокомментировал информацию о своем возвращении на ринг.