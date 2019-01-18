Шарапова прокомментировала победу над Возняцки на Australian Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась по поводу своей победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) против представительницы Дании Каролины Возняцки, передает «Советский спорт».

«Тяжело говорить сразу после матча, потому что эмоции еще не улеглись, но я очень рада, что смогла так выступить против Возняцки. Знала, что, несмотря на ее форму, она будет делать все для того, чтобы выиграть этот матч. У меня был такой же настрой, и в итоге я выиграла», — сказала спортсменка в эфире телеканала Eurosport.

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Шарапова также поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвертого раунда против Эшли Барти.

«У Барти замечательные результаты в Австралии. Против нее будет очень тяжело, особенно с публикой. Но это то, к чему я готовлюсь и над чем работаю. Сегодняшний матч меня подготовит к следующему», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертый круг на Australian Open.