Шарапова вышла в четвертый круг на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019), обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки, сообщает «Советский спорт».
Спортсменки провели на корте 2 часа и 25 минут. Победительница совершила пять эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок. Ее соперница раз шесть подала навылет и совершила три двойные.
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Следующей соперницей россиянки станет австралийка Эшли Барти, одержавшая победу над представительницей Греции Марией Саккари со счетом 7:5, 6:1.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова одержала победу в третьем круге Australian Open.
Теннис. Australian Open. 3-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 4:6, 6:3.