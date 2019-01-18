Россиянка Павлюченкова пробилась в четвертый круг Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии (Autralian Open — 2019), обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович, сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась ровно 1 час. Победительница матча сделала два эйса и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Ее соперница четыре раза подала навылет и не смогла взять ни гейма на подаче россиянки, заработав лишь один брейк.

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В следующем круге соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Ранее сообщалось, что Федерер вышел в четвертый круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:3, 6:0.